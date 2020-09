Google, Chromecast e Nest Audio trapelano online prima dell'evento

Dopo aver trattato le prossime presentazioni di Amazon e Royole, torniamo a parlare delle novità tecnologiche in arrivo questo mese. Più precisamente, questa volta ci spostiamo dalle parti di Mountain View.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget (la fonte originale è WinFuture), sono trapelati online i primi presunti render del prossimo dongle di Google, che dovrebbe essere presentato durante l'evento del 30 settembre 2020, in cui potrebbe fare capolino anche Google Pixel 5. In ogni caso, tornando a Chromecast, sembra che l'azienda di Mountain View voglia lanciare un dispositivo con telecomando. Tra l'altro, quest'ultimo sembra disporre anche di tasti dedicati a Netflix e YouTube, aspetto che potrebbe interessare una certa tipologia di utente.

Oltre a Chromecast, sono trapelate online delle immagini che sembrano ritrarre un nuovo smart speaker Nest Audio. Anche in questo caso la fonte è WinFuture e potete trovare in calce alla notizia tutte le immagini emerse online. Insomma, tutto fa pensare che Google stia preparando un evento con diversi annunci, che non andrà a coinvolgere solamente il mondo degli smartphone. D'altronde, il 15 settembre 2020 Apple ha fatto le sue mosse in vari campi: adesso sembra essere giunto il momento dell'azienda di Mountain View. Cosa si inventerà BigG? Staremo a vedere: il 30 settembre 2020 non è poi così lontano!