Google Cloud, che colpo! Partner di Solana, accetterà pagamenti crypto!

È novembre, c'è chi inizia a fare la lista per il Black Friday e chi ha fatto partire la rassegna per gli addobbi di Natale. In questo clima, di tutte le cose che potevamo aspettarci, una partnership a sorpresa tra Google e Solana era l'ultima della lista.

In realtà, di novità per il mondo crypto Google ne ha annunciate letteralmente un'infinità. Tanto per cominciare, BigG ha annunciato ufficialmente che la sua piattaforma Google Cloud è già all'opera come validatore di nuovi blocchi per Solana, una notizia di primissimo rilievo per il colosso di Mountain View e per la blockchain, già nota per essere non solo tra le più performanti sulla piazza ma anche tra le più innovative, avendo anche lanciato il primo crypto smartphone Solana.

Ma non è finita qui, come recita una lunga serie di tweet dell'azienda americana. Sempre nel contesto della sua partnership mirata con la blockchain, Google ha presentato la tecnologia Blockchain Node Engine, una piattaforma dedicata interamente allo sviluppo sul web3 che approderà proprio su Solana nel corso del prossimo anno.

Inarrestabile come al solito, Google ha proseguito ricordando anche che molto presto Google Cloud consentirà i pagamenti in criptovalute tramite Coinbase Commerce, in modo tale da aggiungere una nuova serie di opzioni di pagamento per i servizi Cloud della grande G.

Ovviamente non c'è stata solo Google tra le movimentazioni dell'ultima settimana a tema crypto. Una delle più importanti, infatti, è rappresentata dal coinvolgimento come Equity Investor di Binance nell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.