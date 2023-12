Google Cloud lancia Imagen 2: può generare testi e loghi IA in modo preciso

Dopo aver trattato la questione dell'IA di Google che può analizzare le foto, vale la pena tornare a fare riferimento a questo ambito. Infatti, rimanendo sempre in casa BigG, quest'ultima ha ufficializzato il lancio del modello di IA generativa Imagen 2. Si fa riferimento a una soluzione che strizza l'occhio al contesto business.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e TechCrunch, nonché soprattutto come ufficializzato mediante il blog ufficiale di Google Cloud, la novità della società di Mountain View pone un focus non di poco conto sulla generazione di testi e loghi. Un esempio mostrato dalla stessa BigG riguarda infatti la possibilità di ottenere, mediante prompt testuale, un tubetto di dentifricio con una scritta di propria scelta posizionata in modo realistico.

I miglioramenti effettuati in questo ambito non sembrano dunque essere di poco conto, visto che la generazione del testo in modo accurato è da sempre uno dei principali problemi relativi ai servizi IA text-to-image. In ogni caso, Google Cloud dichiara che è stata migliorata in generale la qualità delle immagini, cosa che secondo l'azienda consente di ottenere "output fotorealistici di alta qualità".

Insomma, la seconda generazione di Imagen risulta adesso disponibile per i clienti Google Cloud che fanno uso di Vertex AI (e a cui è stato approvato l'accesso). Alla base del servizio c'è la tecnologia di Google DeepMind, il laboratorio di intelligenza artificiale di BigG.