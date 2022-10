Google Cloud Next '22: svelate tante novità per futuro dell'infrastruttura cloud globale

In occasione dell’evento Google Cloud Next '22, la divisione Cloud della Grande G annuncia diversi nuovi clienti, partner e soluzioni interessati a sfruttare l’infrastruttura cloud della società statunitense. Vediamo le novità chiave svelate e le prospettive future per la trasformazione digitale.

L’evento del 2022, che si terrà da oggi, 11 ottobre, al 13 del mese svela la mission di Google Cloud e approfondisce la volontà di accelerare la capacità di ogni organizzazione di trasformare digitalmente il proprio business. In particolare, c’è l’annuncio di numerosi nuovi clienti di Google Cloud, tra cui Australian Securities Exchange, Coinbase, Prudential PLC, Rite Aid, Twiga Foods e altri ancora, oltre all'ampliamento delle collaborazioni con clienti esistenti come Accenture, Ford, HCLTech, Snap, T-Mobile, Toyota e Wayfair.

“L'evento di quest'anno si svolge in un momento di svolta per il settore del cloud. I dati e l'AI stanno trasformando tutto ciò che ci circonda e gli ecosistemi aperti e connessi sono essenziali per tutto ciò che facciamo. Ora è il momento in cui dobbiamo abbracciare i concetti di openness e interoperabilità e siamo incredibilmente entusiasti di tutte le nostre iniziative su questo fronte”, afferma Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Le novità tecniche chiave sono quattro: Data Cloud, Open Infrastructure Cloud, Trusted Cloud e Collaboration Cloud. In primis, Google ha annunciato il supporto per i formati di dati Apache Iceberg e Apache Hud (in arrivo a breve), una nuova esperienza integrata in BigQuery per Apache Spark, il supporto in BigQuery per i dati non strutturati, e le nuove offerte di Cloud AI Vertex AI Vision e Translation Hub.

Segue una serie di novità nell'ambito dell'open infrastructure per ottimizzarla e aiutare i team IT a costruire il futuro e trasformare il presente: svettano su tutti gli aggiornamenti inediti la serie di macchine C3 e una nuova soluzione per la modernizzazione dei mainframe chiamata Dual Run, oltre ai piani per portare le region di Google Cloud in cinque nuovi Paesi.

Google, dunque, potenzierà le partnership con oltre 20 aziende di software focalizzate sulla sovranità digitale e sulla cybersecurity. Infine, lavorerà per rendere Google Workspace la piattaforma più aperta ed estensibile per gli utenti con nuove integrazioni, partnership e strumenti per gli sviluppatori, tra cui Smart Canvas, uno spazio dove utilizzare strumenti flessibili per costruire template d’ogni tipo per gestire dati su Workspace.

Sul futuro, infine, Thomas Kurian e il team di Google Cloud ribadiscono l’importanza della creazione di strumenti per aiutare a creare un futuro più sostenibile via cloud, riducendo il consumo di energia dei data center e collaborando tra partner per integrare piani ecologici nel campo della logistica.

Restando a Mountain View, Google vuole sbarcare in Premier League con il Tottenham.