Google coglie tutti di sorpresa: Android 9.0 Pie disponibile al download!

A Mountain View sembra proprio che non riescano a decidere un orario e una giornata fissa per lanciare le nuove versioni dei loro sistemi operativi. Infatti, come al solito, Google ha appena reso disponibile al download Android 9.0 Pie, cogliendo tutti di sprovvista.

Stiamo ovviamente parlando della versione stabile, al momento in rollout via OTA unicamente per i dispositivi della gamma Pixel e, a quanto pare, per Essential Phone, ma che presto arriverà anche per tanti altri smartphone. Infatti, è stato annunciato già da tempo che il nuovo update sarà disponibile anche per i sottostanti dispositivi:

Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL

Essential Phone

Sony Xperia XZ2

OnePlus 6

OnePlus 5 ed OnePlus 5T

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

Ovviamente, la lista sarà ulteriormente ampliata e probabilmente tutti i maggiori produttori di smartphone beneficeranno presto della nuova major release del robottino verde. Le novità sono quelle che vi avevamo già descritto nelle precedenti news.

Insomma, Google ha deciso di saltare la Developer Preview 5 e di passare direttamente alla build stabile, rilasciando anche le factory image e gli OTA, già scaricabili e installabili quantomeno sui Pixel. Oltre a questo, con questa release abbiamo anche scoperto il nome definitivo della nuova versione del robottino verde: Android 9.0 Pie.