Google ha collaborato con la NASA sul Doodle dedicato alla Congiunzione Giove Saturno

La Congiunzione Giove Saturno di oggi è protagonista di un bellissimo Doodle dedicato da Google all'evento astronomico anche noto come "la Stella di Natale". Come spiegato dal colosso dei motori di ricerca nella pagina dedicata al Doodle, la versione rivisitata del logo è stata creata in collaborazione con la NASA.

L'Agenzia Spaziale Americana ha infatti fornito ai designer del Doodle, che è visibile solo nell'emisfero sud, tutte le informazioni per raffigurare al meglio l'evento di questa sera.

Un'ora dopo il tramonto, tra le 18 e le 17, se si guarda verso l'orizzonte sud-ovest, si potranno vedere i due pianeti sovrapposti, grazie ad un effetto prospettiva. I due pianeti infatti non saranno una sopra l'altro, in quanto comunque lontani circa un miliardo di chilometri, ma l'aspetto più affascinante dell'intera storia è che Saturno, Giove e la Terra saranno praticamente sulla stessa retta.

Fenomeni come questi avvengono ogni 20 anni, motivo per cui sicuramente gli appassionati non se lo lasceranno sfuggire.

La NASA ha anche predisposto una pagina ad hoc in cui sono presenti tutti i consigli e le informazioni del caso per godere a pieno l'evento di questa sera, che non si ripeterà per i prossimi 3000 anni, mentre il 22 novembre 2065 sarà la volta dell'occultazione tra Giove e Venere.