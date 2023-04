Google colpisce ancora: Google Now Launcher per Android chiude i battenti

Il cimitero dei servizi di Google continua ad espandersi. Il gigante di Mountain View infatti ha annunciato la chiusura di Google Now Launcher, lo storico launcher per Android che ha portato come principale innovazione l’accesso rapido alle schede di Google Now.

Con l’ultima versione beta dell’app Google (14.14), la società americana ha annunciato che “Google Now Launcher smetterà di funzionare ad aprile ed il tuo launcher di default per lo smartphone sarà modificato in quello predefinito del dispositivo”.

Coloro che sono ancora interessati a mantenere Google Now Launcher non dovranno aggiornare l’app di Google per Android, altrimenti questa procederà con la dismissione automatica. Probabilmente con il lancio di un nuovo aggiornamento l’applicazione diventerà un pò più leggera.

Lanciato nel 2013 insieme al Nexus 5 sotto il nome di “Google Experience Launcher”, Google Now Launcher è approdato ufficialmente nel 2014 su Play Store con la compatibilità con tutti i dispositivi basati su Android 4.1 e successive, ed ha rappresentato un’ottima scelta per coloro che desideravano un’esperienza Android pulita. Nel 2017, dopo che vari produttori di smartphone avevano seguito la stessa falsariga, Google ha aperto l’accesso a Google Now alle interfacce proprietarie, eliminando GNL dal Play Store. Negli anni successivi sono stati pubblicati vari aggiornamenti tramite l’app Google che è richiesta per il funzionamento, ma con la release 14.14 sarà disattivato definitivamente.