Google in un colpo solo ha annunciato tre nuovi smartphone: Pixel 4a, 4a 5G e Pixel 5

Dopo gli ultimi leak di prezzo e scheda tecnica di Google Pixel 4a comparsi ieri, nella data di oggi 3 agosto 2020 Google ha presentato non solo il Pixel 4a ma anche Pixel 4a 5G e Pixel 5, svelando al pubblico l’intera linea di smartphone in arrivo nel 2020.

Partiamo da Google Pixel 4a, disponibile attualmente per preordine via Google Store al prezzo di 389 Euro e in arrivo sul mercato a partire dal 20 agosto. La scheda tecnica è quella trapelata online ieri: schermo OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporto all'HDR, aspect ratio 19,5:9 e foro per la fotocamera in alto a sinistra; processore Qualcomm Snapdragon 730G e GPU Adreno 618, accompagnati da 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna; una singola fotocamera posteriore da 12MP (sensore Sony IMX363, f/1.7 con OIS) e una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0); infine, una batteria da 3140 mAh.

Assieme allo smartphone Pixel 4a, Google ha rilasciato un’immagine teaser della variante con supporto al 5G (il telefono più grande, a destra) e del Pixel 5 (il telefono più piccolo, a sinistra). Entrambi avranno accesso alla rete mobile di quinta generazione, ma in dotazione avranno due processori diversi: il Pixel 4a 5G potrebbe trovare a bordo uno Snapdragon 765G, mentre il Pixel 5 un più potente Snapdragon 865.

Come annunciato da Google stessa, questi due smartphone arriveranno quest’autunno (o, al massimo, a fine dicembre) e il Pixel 4a 5G costerà ben $150 in più rispetto al modello non-5G, non solo per il cambio di processore ma anche, secondo alcuni rumor, per la presenza di un display più grande e di una seconda lente posteriore.

Riguardo il Pixel 5, invece, oltre all’immagine non è stato aggiunto nulla. Online però sono già trapelati dei render grazie a Pigtou.