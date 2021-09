Google, come funziona il nuovo algoritmo di upscaling? Il risultato è incredibile

Il mondo dell'intelligenza artificiale sta continuando a fare sempre più passi in avanti. Tra coloro che stanno "sperimentando" con questo tipo di tecnologia c'è chiaramente Google. Ebbene, la società di Sundar Pichai ha effettuato un annuncio piuttosto interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PetaPixel e Business Insider, nonché come svelato dalla stessa Google tramite il suo blog ufficiale, il Brain Team di BigG è riuscito a realizzare un algoritmo in grado di rendere molto più dettagliata una foto fornita in input. Diversi esempi sono stati effettuati con foto legate a volti di persone, che sono state portate da 64 x 64 pixel a 1024 x 1024 pixel. Il risultato è per certi versi impressionante, come potete vedere nelle immagini a corredo della notizia.

La società di Mountain View ha sfruttato il machine learning per raggiungere il suo obiettivo, "allenando" l'algoritmo affinché sia in grado di rimuovere il rumore. Più precisamente, l'azienda di Sundar Pichai ha puntato con insistenza sui cosiddetti "modelli di diffusione" ("diffusion models"), nonché sui "modelli generativi profondi" ("deep generative models"). Gli sforzi di Google hanno dunque "dato vita" a SR3, che viene descritto da BigG come un metodo di "super-risoluzione dell'immagine tramite perfezionamento iterativo" ("Image Super-Resolution via Iterative Refinement"). Se volete approfondire il tutto, potete fare riferimento all'apposita pagina GitHub.

In ogni caso, l'algoritmo può effettuare svariati step intermedi. Ad esempio, Google ha mostrato che è possibile passare da un'immagine di 32 x 32 pixel a una di 64 x 64 pixel, per poi arrivare a 256 x 256 pixel. Infine, i risultati condivisi dall'azienda di Mountain View arrivano a 1024 x 1024 pixel.

Per il resto, non aspettatevi di vedere questo strumento nelle mani degli utenti. Infatti, Google sta semplicemente effettuando test in questo campo e ha deciso di mostrare alcuni risultati ottenuti.