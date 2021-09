Google comincia questa settimana con 26 app e giochi in regalo per Android

Google anche questa settimana regala applicazioni, giochi e temi per smartphone Android, nello specifico si parla di 26 titoli temporaneamente gratuiti. Dopo avere trattato i 46 contenuti in regalo su Play Store lo scorso weekend, vediamo la lista completa di prodotti ora accessibili a costo zero da tutti gli utenti del robottino verde.

Applicazioni

Genetic Helper

Pari Digital Clock

Sav PDF Viewer Pro - Read PDF files safely

Audio Recorder

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis

Giochi

Beach Drive summer racing game

[VIP] DungeonMon : Offline Idle Merge Game

Evertale

Final Castle Defence : Idle RPG

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

Hills Legend: Action-horror (HD)

MinionSlayer: Growth Defense

Shadow Knight Premium: Ninja Assassin Fighting!

Block Puzzle

Truth Or Dare Pro : No Ads

Defender Legend Premium: Hero Champions TD

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Light Blue - Icon Pack

Touch Block Pro - screen , touch , block

YKP 1 for KLWP

YKP 2 for KLWP

YKP 3 for KLWP

Oscuro Icon Pack

Simple Clock Widget - Word Clock

Hexanet White - Icon Pack

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

A fare compagnia a tutti questi regali sono alcuni sconti interessanti su videogiochi per smartphone, tra i quali figurano in particolare Little Misfortune, Mindcell, Space Grunts e Three Kingdoms The Last Warlord. Per l’elenco completo di tutte le promozioni del momento, invece, vi reindirizziamo alla pagina dedicata da Android Police.

A proposito del robottino verde, recentemente abbiamo visto quali sono i migliori smartphone Android tra 300 e 500 Euro a settembre 2021.