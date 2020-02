Google commuove tutti con un bellissimo spot al Super Bowl 2020

La scorsa notte, durante il Super Bowl 2020 Google ha mandato in onda una nuova pubblicità, battezzata "Loretta", che ha commosso molti spettatori.

Il motivo è presto che spiegato: il motore di ricerca infatti a differenza di quanto fatto da molti concorrenti non ha voluto mandare un messaggio ironico caratterizzato da personalità dello spettacolo o di Hollywood. Al contrario, si è soffermato sull'impatto sociale e sull'utilità che potrebbe avere il settore della tecnologia sulla collettività, in particolare per le persone anziane che vivono da sole. Il tutto ponendo l'accento su Google Assistant.

Il narratore è un anziano che chiede all'assistente vocale di ricordargli alcuni momenti sulla sua vita con la moglie deceduta, come le vacanze insieme ed il modo in cui la defunta compagna criticava i suoi baffi. Vengono mostrate anche delle fotografie che mostrano il loro matrimonio. In un minuto e mezzo lo spot ha commosso il web, e molti si sono riversati su Twitter per promuovere il lavoro del reparto marketing del gigante della Silicon Valley.

"Maledetta Google. Non volevo piangere durante uno spot del Super Bowl" scrive un utente. In generale tutti si sono detti d'accordo sul fatto che quello di Big G sia stato uno degli spot più emozionanti tra quelli mandati in onda durante il supershow sportivo della scorsa notte.

E voi, cosa ne pensate?