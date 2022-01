Google conclude la settimana con 32 app, giochi e pacchetti di icone gratis per Android

La settimana scorsa abbiamo potuto accedere a 34 contenuti temporaneamente gratis per smartphone Android, tutti disponibili tramite Google Play Store. Questo weekend, invece, si parla di 32 app, giochi e pacchetti di icone in regalo: ecco l’elenco completo, assieme a qualche interessante promozione su videogiochi mobile.

Applicazioni

Flashcards Club - Create/Share

Unit Converter (Pega Pro)

BrainAural: Get your Zen on

POW - Cartoon Sound Effects

Stark Suspension

Giochi

9th Dawn II 2 RPG

Carp Fishing Simulator - Pike, Perch & More

Evertale

Grow Heroes VIP

Math games for kids - Multiplication table (PRO)

Peppa Pig: Happy Mrs Chicken

Stickman Ghost 2: Gun Sword

Superhero Fruit Premium

Assassin Lord : Idle RPG (Magic)

Cat town (Tap RPG) - Premium

Tower of Farming - idle RPG (Soul Event)

2048 Puzzle Game

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Infinite Puzzle

Galaxy Attack (Premium)

Swingman star

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Defender Heroes Premium

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Star Link 2: Constellation

Stickman Legends: Offline Game

Pacchetti di icone e personalizzazione

Annabelle ui icon pack

Shapy Adaptive Icon Pack

Pixel Net - Neon Icon Pack

In merito ai videogiochi Android in sconto, notiamo l’intera serie Bridge Constructor in promozione, assieme a titoli come Bright Memory Mobile, Crying Suns, DISTRAINT 2, Icewind Dale: Enhanced Edition, Package Inc, Traffix e Truberbrook. La lista integrale resta comunque disponibile presso Android Police.

Sul Google Play Store è però necessario prestare attenzione a ciò che si scarica: recentemente è stato scoperto il malware Dark Herring in 470 app del negozio di applicazioni.