Google conferma: un bug attiva il microfono di Whatsapp su Android anche quando chiuso

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa al microfono di Whatsapp su Android che si attiverebbe anche quando l’applicazione è chiusa. Ebbene, ci sono degli importanti aggiornamenti perchè Google ha confermato che si tratta di un bug.

Come evidenziato dal gigante dei motori di ricerca in uno statement, un bug starebbe causando segnalazioni imprecise nella Privacy Dashboard dell’OS.

"Sulla base della nostra attuale indagine, questo bug segnalato in Android che colpisce gli utenti di WhatsApp genera indicatori e notifiche sulla privacy errati nella Privacy Dashboard”, ha affermato un portavoce in una nota, in cui ha spiegato che “stiamo lavorando per sviluppare un fix per gli utenti".

Non è chiaro se tale fix arriverà attraverso un aggiornamento per Android oppure se Google sia al lavoro con Meta sullo sviluppo di un aggiornamento per Whatsapp.

La questione era finita anche alle orecchie di Elon Musk che aveva duramente attaccato Whatsapp in risposta alla segnalazione arrivata da un ingegnere Twitter che aveva effettuato la scoperta. Il CEO di SpaceX infatti senza mezzi termini aveva definito l’applicazione “inaffidabile”, sebbene poi alla fine sia stato evidenziato come non sia colpa direttamente dell'applicazione di Mark Zuckerberg o di qualche funzione "nascosta" per spiare gli utenti.