Google conferma Pixel 5a, ma arriverà solamente in due Paesi

In seguito alle indiscrezioni relative a un possibile abbandono del progetto Pixel 5a, a causa dell'attuale carenza di chip che sta creando parecchi "grattacapi" ai produttori, Google ha deciso di fare chiarezza in merito al suo prossimo smartphone. Tuttavia, purtroppo non ci sono notizie confortanti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda di Mountain View ha confermato l'esistenza del dispositivo, ufficializzando però il fatto che arriverà solamente negli Stati Uniti d'America e in Giappone. In parole povere, la commercializzazione sarà ancora più ridotta rispetto a quella dei precedenti Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, che non hanno mai visto la luce a livello ufficiale in Italia.

Quest'anno l'azienda di Sundar Pichai non lancerà dunque alcun Google Pixel 5a nel nostro Paese. Si tratta di un annuncio che sicuramente farà dispiacere agli appassionati, in quanto la serie di smartphone coinvolta si è fatta notare nel corso degli anni per via di diversi modelli interessanti. Per farvi un esempio concreto, il più recente dispositivo arrivato in Italia è Google Pixel 4a, che potete approfondire nella nostra recensione.

In ogni caso, la carenza di chip si sta rivelando un problema non di poco conto anche per il mondo degli smartphone e recentemente il CEO di Qualcomm ha affermato che potrebbe volerci ancora un bel po' di tempo per uscire da questa situazione.