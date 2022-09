Google conferma: Pixel 7 e 7 Pro arriveranno con il chip Tensor G2

Poche ore fa, Google ha annunciato l'evento di lancio di Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch, che si terrà il 6 ottobre prossimo. A margine dell'annuncio, però, il colosso di Mountain View si è lasciato scappare anche un'altra importante novità, ovvero il fatto che i Pixel 7 avranno un SoC del tutto nuovo.

Che Pixel 7 avrà un chip Tensor era cosa ormai risaputa (anzi: Google sta già testando il Tensor 3 di Pixel 8, realizzato insieme a Samsung), ma oggi arriva la conferma del fatto che lo smartphone avrà un SoC Google Tensor G2, prodotto da Big G sempre in collaborazione con Samsung. Lo scorso anno, invece, Pixel 6, 6 Pro e 6a hanno adottato un SoC Tensor di prima generazione.

Come sempre, la particolarità dei chipset Tensor è quella di coniugare l'architettura Exynos al machine learning di Google, garantendo un SoC mediamente più prestante, specie nelle applicazioni che richiedono l'uso dell'IA, rispetto a quelli della concorrenza. Il nuovo chip Tensor 2, comunque, è già noto agli addetti ai lavori con il codename GS201.

Con ogni probabilità, comunque, il Tensor 2 non sarà utilizzato solo per Pixel 7, ma potrebbe trovare spazio sotto la scocca di Google Pixel Tablet e persino sotto quella di Pixel 7a, in arrivo il prossimo anno. Ovviamente, invece, il processore non sarà presente su Pixel Watch, che invece dovrebbe avere un SoC Exynos 9110 di Samsung.

Secondo Google, il chip Tensor 2 permetterà a Pixel 7 e 7 Pro di "garantire ancora più funzioni personalizzate e utili nella gestione e nell'editing di foto e video, ma anche nel riconoscimento vocale e nella traduzione simultanea dei discorsi". Per avere una panoramica più completa sulle reali capacità del SoC di nuova generazione di Big G, dunque, non ci resta che attendere il 6 ottobre.