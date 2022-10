Google conferma: Pixel 7 e 7 Pro non supportano app a 32 bit, si entra nell'era a 64 bit

Mentre i rumor sulle specifiche di Pixel 7a fanno il giro della rete e galvanizzano i fan sulle potenzialità dello smartphone, è la stessa Google a confermare una particolare limitazione di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che con ogni probabilità verrà estesa anche a tutti gli altri smartphone di Big G (e Android in generale) nei prossimi anni.

Ebbene, pare che Pixel 7 e 7 Pro supportino solo app a 64-bit. Avete capito bene: quella che finora era solo un'ipotesi di alcuni utenti è stata ufficialmente confermata da Google sull'Android Developers Blog, in un articolo nel quale la compagnia ha spiegato che i due smartphone sono i primi a supportare solo le app a 64-bit.

Ciò sembra anche confermare implicitamente che Pixel 6 e 6 Pro saranno gli ultimi a 32-bit tra gli smartphone di Google. In realtà, comunque, il supporto per le app a 64-bit è stato implementato da molto tempo sugli smartphone Android, che però hanno sempre mantenuto la doppia compatibilità con i software "legacy" a 32-bit, anche perché numerose app Android non vengono aggiornate da anni, e probabilmente sono ancora basate su un framework antiquato.

Google ha spiegato che la scelta di dire addio al supporto per i 32-bit porta con sé anche alcuni vantaggi, migliorando le performance complessive di Android, riducendo il quantitativo di RAM occupata "di default" dal sistema operativo e aumentando la sicurezza dello smartphone. Big G ha anche spiegato di aspettarsi che, con il tempo, quasi tutti gli OEM operativi nel mercato Android seguiranno il suo esempio, passando ai soli 64-bit.

Inoltre, la compagnia di Mountain View ha spiegato di aver effettuato tale passaggio con Pixel 7 e 7 Pro perché ora l'ecosistema Android sarebbe "pronto" alla transizione verso i 64-bit. Al contempo, l'azienda ha incoraggiato gli sviluppatori a produrre solo app a 64-bit e ad aggiornare quelle a 32-bit ancora presenti su Play Store, spiegando di aver già messo a disposizione dei tool di conversione rapida per queste ultime.