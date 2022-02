Google conferma i problemi Wi-Fi di Pixel 6: fix in arrivo a marzo

A inizio febbraio, Google ha pubblicato una patch per Pixel 6 che, pur risolvendo alcuni bug esistenti sui device della linea flagship di Big G fin dal lancio, ha creato un altro grave problema, poiché il Wi-Fi di alcuni smartphone ha smesso di funzionare di colpo e senza che vi fosse un modo per riportarlo in vita.

Il problema, riscontrato da diversi utenti dopo la patch, pubblicata a pochi giorni di distanza dall'uscita italiana di Google Pixel 6 e 6 Pro, è stato riconosciuto solo oggi da Google, che ne ha parlato più approfonditamente in un post sul Subreddit di Google Pixel dedicato proprio ai problemi Wi-Fi dell'aggiornamento di febbraio dei più recenti smartphone di Mountain View.

Scorrendo il Subreddit, diverse sono le segnalazioni di problemi parziali o totali al Wi-Fi di Google Pixel 6, che dall'aggiornamento di febbraio ha smesso di funzionare completamente oppure, nei casi migliori, ha iniziato a scollegarsi automaticamente ogni volta che il telefono viene messo in modalità riposo.

Rispondendo all'utente chessehead78, Google ha scritto: "Grazie mille per aver riportato il problema, ci dispiace che tu sia stato colpito. Dopo alcune investigazioni, abbiamo identificato la causa e determinato il suo impatto, che dovrebbe riguardare un numero molto ridotto di device. Ovviamente capiamo che ciò ha impoverito l'esperienza e svilupperemo immediatamente un fix software che sarà reso disponibile nel prossimo Google Pixel Update, a marzo". Insomma, pare proprio che alcuni utenti che utilizzano Pixel 6 e Pixel 6 Pro dovranno attendere almeno un'altra settimana prima di poter tornare ad utilizzare il Wi-Fi sul proprio telefono.

Per chi è stato colpito dal bug e non può permettersi di rimanere senza connessione Wi-Fi ad oltranza, una soluzione proposta da PhoneArena è quella di passare da Android 12 al sistema operativo Android 12L, che è compatibile con Pixel 6 e 6 Pro e che non sembra causare problemi al Wi-Fi del telefono. Quando poi Google pubblicherà la patch di marzo, gli utenti potranno semplicemente reinstallare Android 12 sul proprio telefono.