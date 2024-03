Google ha confermato involontariamente Pixel 8a: quando la presentazione?

Che Google abbia intenzione di presentare un Google Pixel 8a si sapeva, ma il colosso dei motori di ricerca l’ha indirettamente e probabilmente involontariamente confermato nella pagina di risoluzione dei bug.

Come notato da molti utenti infatti, un ingegnere ha risposto ad uno sviluppatore che chiedeva delucidazioni su un bug riguardante la pagina della statistiche della batteria incluso nella beta di Android 14 QPR affermando che “questa pagina è disponibile solo su Pixel 8a e versioni successive, quindi questo è WAI (Working as Intended)”. Il problema però è che il Pixel 8a ancora non è stato presentato in via ufficiale, ma la risposta che è arrivata dall’ingegnere del gigante di Mountain View non ha fatto altro che confermarne l’esistenza ed il possibile reveal a breve.

Per contesto, il bug in questione si riferisce alla pagina delle informazioni della batteria, dove sarebbe scomparso il conteggio dei cicli di ricarica e la data di produzione della stessa batteria, in maniera analoga a quanto ha introdotto Apple su iPhone 15.

Non è chiaro però il motivo per cui la pagina in questione sia stata rimossa su tutti gli smartphone, inclusi quelli precedenti ai Pixel 8a.

I colleghi di 9to5Google riferiscono che la presentazione ufficiale del Pixel 8a potrebbe avvenire nel giro di due mesi, in vista del Google I/O in programma a maggio.