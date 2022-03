Google consente di eliminare la cronologia degli ultimi 15 minuti su Android

Durante l’evento Google I/O 2021, il colosso di Mountain View ha presentato tra le tante, varie feature in arrivo la possibilità di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche. Ebbene, questa funzionalità sta arrivando finalmente su Android, dopo un lancio su iOS pressoché immediatamente in seguito all’evento dell’anno scorso.

A notare l’approdo in questi giorni è stato il rinomato Mishaal Rahman, ex caporedattore di XDA Developers che, tramite Twitter, ha ripreso una tip per evidenziare il lancio ufficiale della funzionalità. Dopodiché, The Verge ha confermato la disponibilità negli Stati Uniti e l’avvio della fase di implementazione con successivo debutto internazionale nel corso delle “prossime settimane”. Per esempio, in Italia sembrerebbe non essere ancora arrivata; dunque, dovremo attendere ancora diversi giorni prima di provarla.

Al momento della scrittura dell’articolo è chiaro che Big G lancerà la feature sull’app Google per smartphone Android e non per l’esperienza d’uso desktop, ma non va escluso un cambio di programma futuro cosicché chiunque possa decidere se eliminare gli ultimi 15 minuti di ricerche, indipendentemente dal dispositivo su cui ci troviamo. Insomma, staremo a vedere cosa deciderà il gigante statunitense.

Nel frattempo, Google ha completato il cavo sottomarino Equiano, pensato per collegare l'Europa al Sudafrica con un Internet più rapido.