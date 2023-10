Google ora consente di generare immagini IA dalla barra di ricerca

Non è passato molto tempo da quando abbiamo trattato su queste pagine la funzione Cocreator di Paint, che permette di generare immagini IA in pochi clic mediante il noto programma preinstallato su Windows. Tuttavia, ora l'IA generativa effettua un ulteriore passo in avanti, visto che quest'operazione si può svolgere dalla barra di Google.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MSPowerUser, nonché come spiegato direttamente sul blog ufficiale di Google, gli utenti che hanno a disposizione SGE (Search Generative Experience), esperienza per il momento accessibile solamente da pochi utenti tramite waitlist, stanno ricevendo nuove funzioni di intelligenza artificiale.

Tra le "skill IA" di Google coinvolte (alcune sono accessibili esclusivamente in inglese negli Stati Uniti d'America), c'è insomma una modalità conversazionale legata direttamente alla barra di ricerca del motore dell'azienda di Mountain View. In parole povere, basta digitare in quest'ultima un input come "genera un'immagine", seguito ovviamente dal soggetto che si vuole far ritrarre all'IA, così da poter poi vedere comparire le classiche quattro immagini IA nella zona in alto dei risultati di Google.

Essenzialmente, dunque, si fa riferimento una funzione molto simile a quanto avviene con Bing Image Creator, solo che in questo caso si fa tutto direttamente da Google, grazie al modello text-to-image Google Imagen. Tra l'altro, c'è anche un'integrazione in Google Immagini, visto che tra questo tipo di risultati di ricerca compare una scheda che consente eventualmente di generare un'immagine univoca tramite IA. Il risultato può essere scaricato sotto forma di file PNG.

Da notare il fatto che Google sta mettendo alcune limitazioni a questa possibilità, consentendo innanzitutto l'utilizzo solamente ai maggiorenni. Inoltre, come ben potete immaginare, si punta a effettuare tutto in modo etico, filtrando dunque quanto si può effettivamente generare mediante questa soluzione di intelligenza artificiale.

C'è poi di mezzo la possibilità per gli utenti di lasciare un feedback relativamente ai risultati, così come si fa uso di metadati integrati nelle immagini che consentono di rilevare che si tratta di un contenuto generato dall'IA (di mezzo c'è il già annunciato sistema SynthID). Per il resto, nell'ambito di SGE (Search Generative Experience) sono arrivate altre funzionalità, ad esempio in termini di assistenza alla scrittura.