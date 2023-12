Google consentirà di disinstallare le app Android anche da remoto tramite Play Store

Google ha annunciato una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di disinstallare da remoto, tramite il Play Store, le applicazioni presenti sui dispositivi. Il funzionamento riprenderà l’analoga feature che permette di installare le app da remoto.

La funzione non è ancora ampiamente disponibile, ma alcuni utenti sono riusciti ad attivarla abilitando alcuni flag nella versione 38.8 del Google Play Store.

Come spiegato da TheSpAndroid, che è riuscito ad abilitare la funzione attivando alcuni flag nella build 38.8 del Play Store, quando disponibile sarà necessario toccare l’icona dell’account Google in alto e quindi spostarsi nel pannello “Gestisce app e dispositivo”. Attualmente in tale pannello Google mostra solo le app installate e disinstallate, ma con questo aggiornamento darà proprio la possibilità di cancellare le applicazioni direttamente dai dispositivi. Gli utenti, nella fattispecie, potranno vedere le app installate e quindi una volta selezionati basterà fare tap sull’icona del cestino per disinstallarle.

I primi rapporti però affermano che il Play Store potrebbe non mostrare l’elenco completo delle app di un utente. Non è chiaro se anche gli sviluppatori debbano abilitare tale opzione tramite la console di sviluppo o meno.

Nelle scorse ore, intanto, è emersa un’indiscrezione secondo cui Google Keep sarà il blocco note predefinito di Android 14.