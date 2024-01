Google consentirà più giochi con soldi veri sul Play Store: si parte da tre nazioni

Google ha annunciato che intende supportare più giochi con soldi veri (RMG) sul Play Store. Il programma partirà da tre nazioni: India, Brasile e Messico a giugno, mentre successivamente si procederà con un’implementazione su larga scala.

Il colosso dei motori di ricerca sta valutando anche un nuovo modello di commissioni di servizio per gli abbonamenti ed acquisti in-app, ma non ha diffuso molti dettagli sul taglio che verrà richiesto agli sviluppatori. “Con questo aggiornamento della nostra politica, evolveremo anche il nostro modello di commissioni di servizio per i RMG per riflettere il valore offerto da Google Play e per aiutare a sostenere gli ecosistemi Android e Play. Stiamo lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori per garantire che il nostro nuovo approccio rifletta l’economia unica e i vari modelli di guadagno degli sviluppatori di questo settore” ha affermato Karan Gambhir di Google in un post pubblicato sul blog ufficiale.

Google in precedenza consentiva solo app di giochi con soldi veri che rientravano in determinati quadri normativi dei Governi. Con questo cambiamento di policy, la compagnia di Mountain View consentirà più tipologie di applicazioni con soldi veri, che sono legali ma nn regolamentate. Non sono noti molti dettagli, ma Big G ha affermato che pubblicherà ulteriori dettagli nei prossimi mesi: ha però già preannunciato che saranno previsti limiti ai limiti d’età e restrizioni geografiche.

