Google continua a lavorare su Privacy Sandbox: addio ai cookie dai browser nel 2024

A svariati anni di distanza dall’annuncio dell’eliminazione dei cookie di terze parti da Google Chrome, il gigante del web ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori per il suo progetto Privacy Sandbox che mira ad eliminare i cookie dai browser web.

Tale obiettivo però non sarà raggiunto a stretto giro di orologio e gli utenti dovranno aspettare almeno fino alla fine del 2024.

Si tratta di un lasso di tempo quindi piuttosto elevato, ma giustificato dalla sfida non facile. La roadmap precedente prevedeva l’eliminazione dei cookie di terze parti entro la fine del 2022, una scadenza poi rinviata alla fine del 2023 ed ora a fine 2024.

Google anche nell’ultimo rapporto presentato alla CMA del Regno Unito ha spiegato come stia lavorando per rimuovere i cookie di terze parti nel secondo trimestre del 2024, ma con un approccio graduale. Nel documento infatti Big G ha osservato che ci vorranno due mesi per implementare completamente la tecnologia su Chrome.

Il posto dei cookie di terze parti sarà preso da Privacy Sandbox che introdurrà una serie di API meno invasive che limiteranno le informazioni memorizzate come la cronologia di navigazione che viene presa ad esame per visualizzare gli annunci pubblicitari.

Lo scorso anno Google ha esteso Privacy Sandbox anche su Android, al fine di garantire una maggiore tutela agli utenti.