Google, meno controlli sul Play Store: ora si basa tutto sugli sviluppatori

Continuano i cambiamenti per il negozio di applicazioni di Android: dopo aver visto il nuovo logo di Google Play Store, una novità decisamente più consistente sembra essere alle porte. Nello specifico, sembra che Google abbia rivisto la gestione delle autorizzazioni delle app presenti sul marketplace.

Ci spieghiamo meglio: qualche mese fa, Google ha implementato su Play Store la nuova sezione "data privacy", presente nella scheda di ogni app e che si basa unicamente sulle informazioni inserite dagli sviluppatori delle app per Android. Ciò, spiega il giornalista Mishaal Rahman, potrebbe avere una controindicazione inaspettata: a quanto pare, infatti, la lista dei permessi richiesti da ogni app già presente sul marketplace ed elaborata automaticamente da Google verrà rimossa da Play Store.

In altre parole, mancando il "controllo incrociato" di Google saranno unicamente gli sviluppatori a decidere quali permessi includere e quali escludere dalla scheda della propria app su Play Store. Ovviamente, Google chiede agli sviluppatori di inserire sulla scheda di data privacy tutte le autorizzazioni richieste dalle proprie applicazioni, ma quando verranno meno i controlli automatici effettuati da Big G non dovrebbero esserci vie alternative per verificare la veridicità o la completezza delle informazioni inserite dagli sviluppatori stessi.

Intanto, Google ha chiesto ai creatori di app di inserire manualmente le autorizzazioni richieste dalle proprie app già presenti su Play Store entro il 20 luglio, come mostra una pagina di supporto sul sito web della compagnia. La pagina spiega che gli sviluppatori devono "produrre delle dichiarazioni complete ed accurate" per le proprie app.

Nonostante le parole di Big G, è possibile che alcuni sviluppatori sfruttino il nuovo sistema, decisamente più permissivo nei confronti delle app che vengono pubblicate su negozio digitale di Android, per mettere in circolazione app-truffa, spyware e malware con più facilità, ovviamente dichiarando il falso nel form di auto-certificazione dei permessi richiesti dalle proprie applicazioni.