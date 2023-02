Google costringerà i dipendenti a condividere le scrivanie per tagliare i costi

Dopo il lancio dell’IA Bard ritenuto “frettoloso e sbagliato” dai dipendenti, a quanto pare Google potrebbe trovarsi costretta ad ascoltare altre loro lamentele dopo che ha iniziato a costringere alcuni di essi a condividere le scrivanie per tagliare i costi: che sia prevista anche la condivisione della sedia?

Secondo un recente report di CNBC che trovate in calce alla notizia, una sezione FAQ interna per i “dipendenti di Google Cloud” illustra a coloro che lavorano a Kirkland, New York City, San Francisco, Seattle e Sunnyvale la necessità di condividere la scrivania con altri colleghi. Questo cambiamento, chiamato dai piani alti “Cloud Office Evolution” o “CLOE” servirebbe per “rendere più efficiente l’uso dello spazio lavorativo”, consentendo così al colosso di Mountain View di risparmiare una notevole quantità di denaro su edifici che diventeranno vuoti.

Dal documento interno si legge: “La maggior parte dei Googler ora condividerà una scrivania con un altro Googler. Attraverso il processo di abbinamento, concorderanno una configurazione di base della scrivania e stabiliranno norme con il loro partner di scrivania e i team per garantire un'esperienza positiva nel nuovo ambiente condiviso".

Importante notare, dunque, un dettaglio chiave: questa modifica è pensata sulla base del lavoro ibrido. In altri termini, mentre un dipendente si trova a lavoro in ufficio, colui con il quale condivide la scrivania lavorerà da casa o da uno spazio di lavoro condiviso alternativo. Questo progetto, che non sarà temporaneo, verrà per ora riservato ai dipendenti di Google Cloud. Chissà se poi verrà allargato verso altre divisioni e, soprattutto, se si rivelerà un problema per il benessere dei dipendenti.

Restando dalla Grande G, sappiate che sono arrivate le nuove opzioni per risparmiare memoria e batteria con Google Chrome.