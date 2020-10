Google crea nuovo team di specialisti in sicurezza: lavorerà sulle app più 'sensibili'

Google vuole evitare a ogni costo di risolvere i bug delle app in ritardo, soprattutto per quelle che trattano i dati sensibili degli utenti. Per farlo ha dichiarato di voler dare vita a un nuovo team di specialisti della sicurezza che si occuperà soltanto di analizzarle e scovare le falle potenzialmente pericolose.

Stando a un report di ZDNet, il quale ha scoperto degli annunci di lavoro di Big G proprio per coprire queste nuove posizioni, le app su cui si concentreranno in primis questi esperti saranno quelle relative al tracciamento COVID-19, alle elezioni presidenziali USA 2020 e tutte le altre che gestiscono dati sensibili. L’obiettivo ulteriore del team di specialisti sarà quello di completare ogni lavoro svolto da altri ricercatori e aziende indipendenti che fanno parte del Google Play Security Reward Program.

Questo programma è nato per premiare quelle terze parti che individuano le varie falle di sicurezza e le rendono note all’azienda di Mountain View, ma tali taglie non vengono consegnate nel caso di diverse applicazioni che si occupano della gestione di dati sensibili. Per questo motivo allora Google ha pensato di creare questa squadra speciale in grado di contribuire a fornire un altro livello di protezione contro fughe di dati e altre minacce simili, soprattutto per tutte quelle app non coperte dal Google Play Security Reward Program.

Come scritto da Google stessa negli annunci, “Il tuo team eseguirà valutazioni della sicurezza delle applicazioni su app Android di terze parti altamente sensibili su Google Play, lavorando per identificare le vulnerabilità e fornire indicazioni per la correzione agli sviluppatori di applicazioni interessate. Lavorerai anche con i team di sicurezza di Android, in particolare quelli che lavorano alla scansione delle app e alle operazioni di Google Play, per trovare modi nuovi e creativi per ridurre il verificarsi di vulnerabilità delle applicazioni Android su larga scala”.

