Google ha creato un dongle in 4K HDR con Android TV, ma è solo per gli sviluppatori

Il dongle di Google basato su Android TV ed apparso sul sito dell'FCC, alla fine, ha visto la luce. Tuttavia, non è destinato al mercato di massa, perchè come affermato dallo stesso motore di ricerca, si tratta di un prodotto rivolto agli sviluppatori che intendono testare le loro applicazioni per il sistema operativo per TV.

Coloro che rispettano i requisiti, possono fare domanda per ricevere ADT-2 direttamente a Google. Il dongle, a giudicare dalle specifiche tecniche, supporta la risoluzione 4K ed un framerate di 60fps, ma è anche in grado di riprodurre contenuti in HDR.

Android Police, che ha avuto modo di spulciare all'interno della scheda tecnica, sostiene che utilizza lo stesso chipset del dongle di Amazon, la Fire TV 4K, ed ha 2 gigabyte di RAM ed 8 gigabyte di spazio di archiviazione. Il team del motore di ricerca, evidentemente, ha creato questo dispositivo appositamente per gli sviluppatori in quanto il Nexus Player non è più supportato.

E' anche incluso un telecomando con comandi vocali, con tanto di supporto a Google Assistant, che può controllare la riproduzione di contenuti.

Si tratta di un dongle che, qualora dovesse davvero vedere la luce al pubblico, andrebbe a mettersi in diretta concorrenza con la controparte di Amazon, andando ad affossare Chromecast Ultra che si basa sullo smartphone per essere utilizzato.