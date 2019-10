Google ha creato per Halloween un vero cimitero con le lapidi dei servizi chiusi

Google non è mai stata clemente con i prodotti che non hanno suscitato particolare interesse da parte degli utenti. La lista di servizi chiusi è davvero lunga ed è stata raccolta nel Google Cemetery. Proprio dal sito, il gigante dei motori di ricerca ha tratto ispirazione per gli addobbi di Halloween per la propria sede.

Come mostrato su Twitter da Dana Fried, una sviluppatrice del team di Google Chrome, quest'anno il colosso del web ha deciso di creare presso la sede di Seattle un vero e proprio cimitero con tanto di lapidi su cui campeggiano i loghi dei prodotti dismessi.

La decorazione è stata montata nella hall principale, ed ha immediatamente attirato l'attenzione della dipendente che ha pubblicato lo scatto divertita su Twitter.

Le lapidi non comprendono proprio tutti i progetti eliminati, ma in bella mostra c'è Google Plus, che è stato chiuso di recente, Google Reader, Orkut e Buzz, a cui si aggiungono Google Wave e Picasa.

Gli utenti nei commenti non hanno esitato a dimostrare la loro contrarietà per alcune decisioni prese da Larry Page e soci negli ultimi anni. In particolare, in molti non hanno esitato a definire avventata la scelta di chiudere Google Reader, ancora oggi etichettato come il non plus ultra degli aggregatori RSS.