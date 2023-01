Google ha creato un'IA avanzata per fare musica, ma per ora non verrà lanciata

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine al progetto IA Sparrow di Google. Tuttavia, non è solamente quest'ultimo a strizzare l'occhio al mondo dell'intelligenza artificiale, in quanto BigG ha già effettuato degli esperimenti anche in ambito musicale.

Come riportato da TechCrunch e come si può apprendere da un documento accademico pubblicato su arXiv, la società di Mountain View è riuscita infatti a creare internamente un sistema chiamato MusicLM. Pensate che quest'ultimo è stato addestrato mediante un set di dati comprendente ben 280.000 ore di musica.

Certo, non si fa riferimento al primo sistema di intelligenza artificiale collegato al mondo musicale, ma in questo caso la soluzione di BigG sembra essere più avanzata di quanto visto finora, anche in termini di complessità musicale. MusicLM, stando a quanto affermato dai creatori, è infatti in grado di generare brani coerenti con le descrizioni fornite in input, anche se queste ultime sono significativamente complesse.

Ad esempio, un possibile input potrebbe essere "incantevole canzone jazz con un memorabile assolo di sassofono e un cantante solista". Se volete ascoltare un esempio di quanto generato dall'IA con un input che rimanda all'esperienza di "perdersi nello spazio", potreste voler raggiungere il file audio caricato da TechCrunch. Inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al link presente in fonte per poter ascoltare anche altri esempi, come quello relativo alla soundtrack di un gioco arcade.

In ogni caso, il tool di Google può anche aiutare in generale nel processo creativo, partendo ad esempio da una melodia già esistente. Per il resto, va notato che gli stessi creatori del sistema IA hanno fatto presente che una soluzione di questo tipo può portare a problemi etici lato copyright, dato che al momento circa l'1% della musica generata con MusicLM risulta direttamente replicata da canzoni utilizzate per l'addestramento.

In questo contesto, per ora è stato deciso di non rilasciare pubblicamente MusicLM, dunque non c'è la possibilità di utilizzare lo strumento direttamente e non si sa se in futuro sarà effettivamente possibile farlo o meno. Tuttavia, in un periodo in cui l'IA è al centro del dibattito, risultava sicuramente interessante approfondire il progetto interno a Google.