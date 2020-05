Google ha creato un nuovo Doodle per ringraziare tutti gli insegnanti

Il nuovo Google Doodle, pubblicato questo lunedì è stato creato per rendere omaggio agli insegnanti, non sempre ritenuti dei veri e propri eroi ma diventati tali a seguito della chiusura delle scuole a causa del Coronavirus. I professori si sono trovati a dover reinventare il modo di fare didattica.

Le classi si sono riunite così online cercando di proseguire le lezioni con i professori diventati i principali artefici della rivoluzione digitale grazie all'utilizzo di strumenti completamenti digitali ed innovativi.

Google ha così deciso di celebrare gli insegnanti Statunitensi con un nuovo Doodle che resterà visibile per l’intera settimana. L’idea è stata realizzata in collaborazione con altri 54 docenti che nel mese di febbraio hanno visitato il campus del colosso di Mountain View.

L'artista Kevin Laughlin, specializzato nella realizzazione di Doodle per Google, ha riferito che l’immagine è stata creata ispirandosi proprio all'incontro avuto nei mesi scorsi. "So per esperienza diretta quanto impatto positivo possa avere un insegnante sulla vita di un giovane. Non posso esprimere la mia gioia per aver avuto l'opportunità di far parte del progetto di apprezzamento degli insegnanti per il 2020", ha dichiarato.

Google ha anche sottolineato che nelle settimane passate è triplicata la ricerca sul web di come poter ringraziare un insegnante da parte di studenti e genitori, alla ricerca di consigli da poter mettere in pratica. Si tratta di un’iniziativa davvero notevole e che ci sentiamo di estendere anche all’Italia visto il grande impegno profuso per mantenere attiva la didattica a distanza ed li coinvolgimento che sono riusciti a creare tra professori e studenti.



Il Coronavirus ha creato non pochi problemi anche a Google con guadagni sotto le aspettative soprattutto nel campo pubblicitario.