Google, il CTO sicuro: "le vendite di tablet supereranno quelle dei laptop"

Durante un episodio di The Android Show, Rich Miner ha fatto un breve excursus sullo sviluppo di Android per i tablet. Il dirigente ha spiegato che dall’introduzione dei tablet Android, avvenuto nel 2011, la crescita dei dispositivi è rimasta stagnante ma negli ultimi anni si è assistito ad un decollo che potrebbe portare al sorpasso sui laptop.

Nella fattispecie, Miner cita i dati che sono stati registrati prima della pandemia di COVID, a fine 2019, ed anche durante il lockdown e nell’ultimo anno quando sempre più persone hanno acquistato tablet Android con periferiche esterne come tastiere, per utilizzarli sul lavoro e per l’apprendimento. Questo trend è stato supportato anche da produttori di terze parti e sviluppatori software, che hanno reso i tablet Android degli strumenti ancora più potenti.

Secondo Miner, questo trend è destinato a continuare e secondo il CTO le vendite di tablet sono destinate a superare i laptop “in un futuro non troppo lontano”. Le prime avvisaglie sono arrivate già nel 2020, quando “ gli acquisti di tablet hanno effettivamente iniziato ad avvicinarsi alle spedizioni di laptop. Penso che ci sarà un punto d’incrocio ad un certo punto, fin quando non avremo più tablet venduti che laptop. Penso che arrivati a questo livello, non torneremo più indietro ”.

A spingere le vendite ci penserà anche il nuovo Android 12L, che è stato lanciato qualche mese fa e che include delle funzioni ad-hoc dedicate a tablet e foldable.