Google per il Cyber Monday regala 23 app, giochi e temi agli utenti Android

Dopo la pioggia di regali per il Black Friday, Google torna alla carica sul suo Play Store aggiungendo 23 app, giochi e temi per smartphone Android a costo zero per il Cyber Monday, con durata massima di qualche giorno. Non mancano anche nuovi sconti su videogiochi interessanti, dunque vediamo assieme l’elenco completo di giornata.

Applicazioni

Minerals Guide (+ Identifier)

Boundo: System Tool Set

Shout Screen - Big Text Announcements

Korean Word Beginner Quiz Pro

Sleep Faster, Meditation Pro

Giochi

Scalak

Zenge

You are Hope

Live or Die: Survival Pro

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Soul Warrior Premium

Speed Math - Mini Math Games

1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense game

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Glidey - Minimal puzzle game

Coin Princess!

Cult Manager Tycoon

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Ciclo - Icon Pack

Milky Launcher Pro

Simple text widget - Text widget for android

Star Launcher Prime

Venendo invece ai videogiochi in offerta per i dispositivi del robottino verde, troviamo Lost Horizon, Monument Valley, Monument Valley 2, Super Soccer Champs 2021 e Warhammer Quest. Consigliamo, inoltre, l’app Electrodoc Pro per tecnici e amanti dell’elettronica. La lista integrale la troverete, comunque, sul sito dei colleghi di Android Police.

Vi avvertiamo, in conclusione, della presenza di centinaia di app infette dal malware Cynos su smartphone Android.