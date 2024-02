Google Deepmind: ufficiale il nuovo Gemini 1.5, Pro potente come Ultra?

All'inizio del mese di febbraio 2024, Google ha sostituito Bard con Gemini dopo aver presentato la sua nuova offerta in termini di modelli IA solo a dicembre dello scorso anno.

A distanza di qualche giro d'orologio dall'arrivo dell'italiano su Gemini, Google DeepMind ha annunciato ufficialmente il modello aggiornato Gemini 1.5, che promette di offrire prestazioni migliorate rispetto alla precedente iterazione, in particolar modo nella comprensione del contesto lungo.

Basato sull'architettura Mixture-to-Experts (MoE), spiega Google, il nuovo Gemini 1.5 è più efficiente sia nel training che nella consultazione. Questo porta a un upgrade prestazionale tanto notevole che la compagnia accosta il nuovo Gemini 1.5 Pro, il tier intermedio, al "vecchio" Gemini 1.0 Ultra, la versione più grande finora rilasciata, principalmente a livello funzionale. Gemini 1.5 è in grado di eseguire ragionamenti complessi anche basandosi su larghe quantità di dati. Attraverso varie modalità, può eseguire ragionamenti altamente sofisticati, come ad esempio individuare una specifica scena in un lungometraggio sulla base di una serie di dettagli.

Quanto alle performance, le stime di Google suggeriscono che Gemini 1.5 Pro sia l'87% più potente di Gemini 1.0 Pro nei benchmark per LLM.

L'anteprima di Gemini 1.5 Pro è già disponibile per aziende e developer tramite Vertex AI e AI Studio.