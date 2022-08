Google, un device misterioso spunta negli Stati Uniti: nuovo annuncio in arrivo?

Dopo aver scoperto la presunta data di lancio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, una nuova indiscrezione sembra suggerire il lancio di un nuovo, misterioso device targato Google nelle prossime settimane. Il dispositivo, infatti, è stato registrato presso la FCC americana.

Il prodotto, che per il momento non ha un nome, è stato registrato con model number G28DR. Sfortunatamente, il listing ci rivela solo che il device vanta sia la connettività Wi-Fi che il bluetooth, ma non ci dice altro sulle sue specifiche hardware. Benché potrebbe trattarsi di uno smartphone o, addirittura, del Google Pixel Tablet presentato al Google I/O di maggio, il device potrebbe più probabilmente far parte di un'altra lineup del colosso di Mountain View.

Nello specifico, è molto probabile che il prodotto non sia altro che una nuova aggiunta alla lineup Google Nest di prodotti per la casa smart. A spingere per questa opzione sono fattori come la mancanza di connettività NFC o UWB e la batteria a 3,65 V.

Inoltre, alcuni test operati dalla FCC spiegano che il device può essere connesso ad un PC via USB, il che sembra indicare che il prodotto potrebbe ricaricarsi tramite USB. In ogni caso, pare che a breve ne sapremo di più sulle novità di Google per la linea di prodotti Nest, che quest'anno non ha ancora ricevuto alcuna aggiunta significativa.

Fortunatamente, come sempre il passaggio per la FCC implica che il device è pronto ad essere messo in vendita negli Stati Uniti d'America, perciò il suo reveal potrebbe non farsi attendere troppo a lungo: a questo punto, gli occhi sono puntati sulla finestra di fine settembre e inizio ottobre, quando Big G dovrebbe anche presentare i nuovi Pixel 7.