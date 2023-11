Google, da dicembre 2023 saranno eliminati gli account inattivi: chi sarà interessato?

Google ha iniziato ad avvisare gli utenti che a partire dal mese di dicembre 2023 inizierà ad eliminare milioni di account Gmail inattivi. Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che Google l’aveva annunciato lo scorso maggio 2023, ma ora è arrivata l’ufficialità della data.

Ad essere impattati saranno gli account personali Gmail inattivi da due anni. Google spiega che la ragione di tale decisione è legata esclusivamente alla sicurezza, dal momento che gli account inattivi sono più facili da prendere di mira per gli hacker in quanto probabilmente utilizzano password non più sicure, e possono essere soggetti a spam, phishing o altre pratiche.

La società ha inviato un promemoria sugli account inattivi: coloro che saranno interessati riceveranno un messaggio in cui si legge che il profilo sarà cancellato "per proteggere le tue informazioni private e impedire qualsiasi accesso non autorizzato al tuo account anche se non utilizzi più i nostri servizi". A scomparire non sarà solo l’account Gmail, ma tutto il profilo Google che come noto consente di accedere anche a servizi collaterali come Documenti, Drive, Fogli e tutta la suite di produttività, oltre che YouTube.

Se avete ricevuto l’avviso, non dovete fare altro che inviare una mail a qualsiasi persona dall’indirizzo interessato: in questo modo Google non procederà con l’eliminazione dell’account.