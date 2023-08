Google ha diffuso (per errore) la prima foto ufficiale di Pixel 8 Pro e Pixel Watch

Continuano i leak dei materiali promozionali di Google Pixel 8: dopo la comparsa online di una pubblicità della nuova generazione di Google Phone, infatti, stavolta è stata la stessa Big G a farsi un auto-leak, caricando la pagina web di Pixel 8 Pro sul suo portale con larghissimo anticipo.

Benché, per il momento, non ci sia una data di lancio per Pixel 8 e 8 Pro, infatti, l'utente X Android Setting ha scoperto che Big G ha già utilizzato delle immagini ufficiali di Pixel 8 Pro sul suo sito web. In una pagina comparsa per pochissimi minuti sul portale di Mountain View, in particolare, l'azienda usava un'immagine del suo nuovo flagship per promuovere i suoi servizi in abbonamento per smartphone.

Potete trovare la prima immagine ufficiale di Pixel 8 Pro in calce a questa notizia. Se pensate che possa trattarsi di Pixel 7 o di Pixel 7 Pro, però, è la descrizione stessa della fotografia da parte di Big G a fugare ogni dubbio, spiegando che l'immagine mostra "una persona che risponde ad una chiamata sul suo smartphone Pixel 8 Pro in colorazione Porcellana". Così, il colosso di Mountain View ha anche svelato una delle colorazioni di lancio del suo nuovo smartphone.

La fotografia combacia con i leak su Google Pixel 8 Pro degli ultimi mesi, secondo i quali lo smartphone manterrà un camera bump a forma di "barra" con quattro lenti, di cui tre racchiuse nel medesimo "ovale" e una separata dalle altre, al di sotto del flash LED. Sfortunatamente, dal momento che non vediamo il pannello frontale del device, non sappiamo se Pixel 8 Pro avrà una selfie-camera sotto al display - come previsto da diversi leak - o meno.

Come se ciò non bastasse, il "protagonista" della fotografia sembra indossare anche un Pixel Watch 2 al polso. Per via dell'angolazione è difficile stabilire definitivamente se si tratti del nuovo smartwatch di Big G o se il dispositivo sia un semplice Pixel Watch di prima generazione. Tuttavia, se consideriamo che Pixel Watch 2 sarà lanciato insieme ai Pixel 8, le probabilità che l'immagine sia il nostro first look al nuovo smartwatch di Mountain View sono alte.