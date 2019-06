Google, si dimette la dipendente che aveva accusato l'azienda di discriminazioni

Si è licenziata Claire Stapleton, la dipendente di Google che aveva accusato l'azienda di ritorsioni. Aveva partecipato ad una protesta per i diritti delle donne, e stando alla Stapleton l'azienda si sarebbe vendicata ridimensionando il suo ruolo.

L'azienda aveva già smentito questa accusa, dichiarando che una attenta indagine interna non aveva portato alla conclusione che le accuse di Claire Stapleton corrispondessero al vero.

La notizia delle presunte ritorsioni era uscita lo scorso aprile, in quella occasione si parlava di un ridimensionamento del suo ruolo in Google dopo le sue proteste per come il colosso aveva gestito alcuni casi di molestie. Oltre a lei, anche la ricercatrice Meredith Whittaker aveva accusato Google.

Google, dal canto suo, ha smentito le accuse della ormai ex dipendente, ma solo dopo aver condotto una meticolosa indagine interna. L'azienda non avrebbe trovato riscontro delle affermazioni della Stapleton: "non abbiamo accertato nessuna prova di rappresaglia". Peraltro Google sottolinea che il team della dipendente avrebbe addirittura vinto un premio per il suo ruolo nelle proteste a favore dei diritti delle donne.

Così la Stapleton ha descritto le ritorsioni che avrebbe subito (traduzione via La Repubblica): "Due mesi dopo il walkout mi è stato detto che sarò demansionata, e che un progetto che era stato approvato è stato annullato. l mio superiore ha cominciato a ignorarmi, il mio lavoro è stato assegnato ad altre persone e mi è stato detto di andare in congedo per malattia mentre invece non sono malata".