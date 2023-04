Google dirà addio a...Google? L'azienda al lavoro sul nuovo motore di ricerca con l'IA

Solo una decina di giorni fa vi abbiamo parlato dell'imminente integrazione di un Chatbot su Google Chrome, promessa a inizio aprile dal CEO della compagnia di Mountain View Sundar Pichai. Ora, però, un rumor svela che Google starebbe costruendo un motore di ricerca nuovo di pacca, ovviamente basato sull'IA.

La notizia arriva da una fonte estremamente affidabile, il New York Times, che spiega che Big G starebbe "correndo" nella realizzazione di un motore di ricerca basato sull'IA e "completamente nuovo". Quest'ultimo, dunque, dovrebbe portare al pensionamento di Google per come lo conosciamo e sostituirlo con qualcosa di mai visto prima, realizzato allo scopo di offrire una "esperienza molto più personalizzata" agli utenti.

Sempre il NYT riporta che "non c'è una scadenza precisa per il progetto", almeno al momento, ma la compagnia di Mountain View starebbe cercando di velocizzare il più possibile i lavori su di esso al fine di renderlo disponibile il prima possibile. Sempre secondo il New York Times, la fretta di Big G sarebbe dovuta alla necessità di non restare indietro rispetto a Microsoft, che ha integrato ChatGPT su Bing per tutti gli utenti e che sta rilasciando anche le prime funzioni AI-based per Windows 11.

Al contempo, il giornale newyorkese ha spiegato che Google sta anche lavorando ad una nuova suite di funzioni basate sull'IA per il suo motore di ricerca proprietario di attuale generazione, chiamate "Magi": è probabile che queste ultime arrivino molto prima del motore completamente nuovo e del tutto AI-Based, in modo da "tappare i buchi" nell'implementazione dell'IA sui prodotti di Big G.

Tra le nuove feature che il nuovo browser dovrebbe implementare abbiamo:

Un Chatbot capace di rispondere a delle domande estremamente complesse di ingegneria e di scrivere codice.

Un Chatbot capace di riconoscere gli input audio degli utenti e di usarli come "base" per la ricerca di musica sul web.

e di usarli come "base" per la ricerca di musica sul web. Una feature note come Searchalong, con la quale l'IA potrà "leggere" le pagine visualizzate dagli utenti e fornire informazioni di contesto sulle ricerche effettuate, offrendo per esempio consigli su itinerari e luoghi da visitare agli utenti che stanno prenotando voli o hotel.

sulle ricerche effettuate, offrendo per esempio consigli su itinerari e luoghi da visitare agli utenti che stanno prenotando voli o hotel. La funzione "Tivoli Tutor", che dovrebbe essere un Chatbot pensato per aiutare chi lo utilizza ad apprendere nuove lingue.

La funzione GIFI, che permette di inserire prompt su Google Immagini e usare l'IA per generare nuove immagini, fotografie e grafiche.

Pare infine che Google abbia spostato 160 dipendenti sul suo nuovo motore di ricerca. Possibile che Big G decida di sbottonarsi sul software (o magari su Magi) già al Google I/O di maggio?