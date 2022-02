Google: disattivato il Traffico in Tempo Reale su Maps in Ucraina per proteggere i civili

Google ha annunciato di aver temporaneamente disabilitato in Ucraina la funzionalità di Google Maps che fornisce le informazioni sul traffico in tempo reale che come abbiamo avuto modo di spiegare qualche ora fa ha consentito di rivelare in anticipo l’invasione della Russia in Ucraina.

Il colosso dei motori di ricerca spiega che la decisione è stata presa per proteggere la sicurezza degli utenti in quanto il paese è invaso dalla Russia. La scelta è stata condivisa con le autorità ucraine, riferisce Reuters. L’azienda spiega anche che le informazioni sul traffico in tempo reale sono disponibili per i conducenti che utilizza la funzionalità di navigazione passo-a-passo.

Tra le funzioni disattivate troviamo la sovrapposizione delle informazioni del traffico in tempo reale tramite i dati acquisiti dai GPS, che come noto vengono inseriti sulle mappe stradali di Google e Live Business, i quali a loro volta permettono di ottenere dettagli sulla concentrazione delle persone nei luoghi. Questa funzione è risultata particolarmente utile durante le prime fasi della pandemia, quando Google Maps ha mostrato quanto erano affollati negozi e locali.

Con l’acuirsi degli scontri nelle principali città dell’Ucraina, informazioni di questo tipo sono da considerarsi sensibili e per questo motivo Google ha deciso di nasconderle temporaneamente.