Google diventerà un maestro di lingue entro fine 2021: trapela Project Tivoli

Si chiama "Tivoli" il nuovo progetto interno di Google, attraverso cui il motore di ricerca mira ad insegnare ai propri utenti le lingue mentre utilizzano il motore di ricerca. Il rapporto è stato pubblicato da The Information, che ha diffuso alcune informazioni molto interessanti.

Al momento non sono disponibili molti dettagli a riguardo, ma l'idea di base è di facilitare l'apprendimento di lingue straniere mentre si effettuano le ricerche. Il lancio della funzione potrebbe avvenire già prima della fine dell'anno.

A quanto pare, il sistema d'insegnamento si baserà sulla nuovissima IA conversazionale LaMDA che Google ha mostrato nel corso dell'ultima edizione dell'I/O tenuta qualche settimana fa. L'amministratore delegato Sundar Pichai, però, più volte ha spiegato che non si tratta di un sistema perfetto ed in alcune circostanze le risposte potrebbero non essere propriamente precise. Probabile che sia questo il motivo per il quale il motore di ricerca ha deciso di prendersi ancora qualche mese per potenziarla.

Nella giornata di ieri nel frattempo è trapelato Total Relightning di Google, un sistema che come abbiamo avuto modo di raccontare è in grado di "mettere gli steroidi alle videochiamate" con una serie di funzionalità molto interessanti. La compagnia americana sta puntando molto sull'IA e, come spiegato da alcuni ingegneri Google su Nature, i progettisti si sono affidati all'intelligenza artificiale anche per progettare i nuovi chip.