Google Docs invierà notifiche in caso di modifiche su documenti collaborativi

Google sta continuando a rilasciare interessanti aggiornamenti per tutti i suoi servizi nel corso di luglio 2022: dopo l’aggiornamento di UI per Google Foto, il colosso di Mountain View ha ben pensato di implementare una tanto semplice quanto utile feature a Google Docs. Di cosa si tratta?

Come individuato dagli attenti colleghi di Android Police, sul servizio di creazione di documenti e progetti online della Grande G è stata aggiunta una funzionalità molto utile per i progetti collaborativi, ovverosia la notifica via mail in caso di modifiche applicate da qualche collaboratore.

Allo stato attuale, ricordiamo, Google ha già reso disponibili da diverso tempo le notifiche per i commenti cosicché si possa comprendere rapidamente dove si trovano le principali modifiche segnalate da chi collabora con noi su un progetto specifico. Tuttavia, mancava ancora questa specifica feature particolarmente richiesta dall’utenza. Con un annuncio su Workspace, dunque, il team della società statunitense ha svelato che, nel momento in cui un collaboratore modifica una porzione del progetto collaborativo, il sistema invia automaticamente un avviso nella propria casella di posta elettronica Gmail. Le stesse notifiche appariranno nell’app come un’icona a campanella, come per ogni notifica tradizionale.

Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita; pertanto, dovrà essere attivata all’interno di ogni documento tramite la sezione apposita che potete trovare in calce alla notizia: dalle voci disponibili si evince che le notifiche ora saranno suddivise tra quelle relative ai Commenti e quelle per le Modifiche. Per queste ultime nello specifico troviamo solo l’opzione di disattivazione completa e di attivazione per contenuti aggiunti o rimossi dal documento interessato.

Al momento della scrittura della notizia questa feature è in fase di rilascio graduale; quindi, potrebbe rivelarsi necessario attendere qualche giorno prima di provarla con mano.

In tutto ciò, nella giornata odierna è emerso che Google accetterà pagamenti effettuati tramite terze parti sul Play Store.