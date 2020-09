Google: un Doodle speciale per il primo giorno di scuola

Google ha voluto celebrare questo primo giorno di scuola speciale, che ricade oggi 14 Settembre 2020 nella maggior parte delle regioni italiane, con un Doodle pubblicato sulla propria homepage italiana.

Come mostriamo nell'immagine in calce, a comporre il logo sono delle icone singole che rappresentano tutte le principali materie e strumenti scolastici: si va dal mappamondo a rappresentanza della geografia allo zaino, passando per il più classico dei dizionari ad un laptop, che mai come questo periodo si è rivelato essere uno strumento essenziale grazie alla didattica a distanza. Non mancano ovviamente matite, calcolatrici, righello, penna, ed il libro cartaceo, senza dimenticare la mascherina facciale che a causa della pandemia di Covid-19 è entrata a far parte non solo nel collettivo delle persone, ma è divenuta anche un nuovo strumento scolastico grazie alle disposizioni del Governo.

La campanella che ha suonato oggi per 5,6 milioni di studenti è particolare in quanto segue sei mesi di chiusure legate al lockdown ed all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Nella pagina ufficiale del Doodle Google non fornisce alcuna indicazione sul designer che l'ha progettato, come avviene di solito.

Quest'oggi le scuole sono riaperte in dodici regioni d'Italia nella provincia di Trento. Ad aver posticipato l'apertura sono state Friuli, Sardegna, Puglia, Campania, Abruzzo, Basilicata e Calabria.