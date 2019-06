Google down: 4 ore di buio per Snapchat, YouTube e servizi di domotica

E' stato un fine settimana molto complicato per Google, che ha dovuto affrontare un'interruzione dei servizi che ha colpito non solo i propri servizi, ma anche altre piattaforme che si appoggiano a G Suite, da YouTube e Snapchat, fino ai servizi di domotica Nest.

Per quattro ore, nella notte italiana tra domenica e lunedì, i servizi sono risultati essere praticamente inaccessibili a livello mondiale, scatenando polemiche e lamentele da parte degli utenti sui social media. In molti infatti hanno manifestato il loro malcontento in quanto non riuscivano ad accedere a vari siti.

Nella dichiarazione diffusa alla stampa, la società californiana ha affermato che l'interruzione dei servizi è stata causata da una congestione alla rete in California. Nella pagina di servizio della G Suite è possibile accedere ai rapporti sul malfunzionamento.

Al di la dei problemi veri e propri, l'intera vicenda dimostra ancora una volta come Google sia in grado di influenzare non solo il funzionamento della propria suite di servizi, tra cui Gmail che resta il provider di posta elettronica più famoso ed utilizzato al mondo, ma anche quelli di terze parti. Snapchat ad esempio è una delle applicazioni più popolari tra i teenager, mentre YouTube rappresenta una fonte d'intrattenimento per milioni di utenti a livello mondiale. I prodotti Nest sono invece entrati prepotentemente nelle case degli utenti.