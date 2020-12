Google down oggi 14 Dicembre: problemi anche con YouTube, Gmail e Drive - Aggiornata

Grossi problemi stanno interessando oggi, 14 Dicembre 2020, i servizi di Google. Da qualche minuto è praticamente impossibile accedere a quasi tutti i servizi della società di Mountain View.

Secondo quanto emerso da DownDetector, ad essere interessati dal down sono Google, YouTube, Gmail, Google Meet, Hangouts, Drive, Google Play e Google Maps.



Se si prova ad accedere a Gmail, viene restituito un generico messaggio d'errore in cui si legge che "siamo spiacenti, ma il tuo account non è temporaneamente disponibile. Ci scusiamo per il disagio e ti suggeriamo di riprovare tra qualche minuto.Puoi visualizzare la G Suite Status Dashboard per controllare lo stato corrente del servizio".

Non è chiara la natura del problema, ma è innegabile che un disservizio di questo tipo sta potenzialmente interessando milioni di utenti, che quotidianamente si affidano alla suite di prodotti di Google per vari scopi.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando anche su Twitter e sugli altri social network, dove sempre più persone si chiedono cosa stia succedendo. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.



Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per eventuali segnalazioni. Da parte degli ingegneri ancora non sono arrivati commenti a riguardo, ma probabile si tratti di un "banale problema" lato server che rientrerà nel giro di pochi minuti.



Resta da capire anche se si tratti di un'interruzione a macchia di leopardo o meno, dal momento che alcuni riferiscono di riuscire ad accedere regolarmente a Google per la ricerche.



Nel frattempo, attraverso la dashboard di G Suite, Google ha spiegato che "siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa una maggioranza di utenti. Gli utenti interessati non sono in grado di accedere a Gmail. Forniremo un aggiornamento entro 14/12/20 13:12 con i dettagli in merito alla tempistica di risoluzione del problema. Tieni presente che il tempo di risoluzione è una previsione e può cambiare". Lo stesso messaggio d'errore è presente in tutte le pagine dei servizi.



Aggiornamento 13:35 - I servizi sembrano essere tornati alla normalità. Anche Google attraverso la dashboard fa sapere di aver ripristinato il tutto: "Il servizio Gmail è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti. Tieni presente che questo intervallo di tempo è una previsione e potrebbe cambiare."



Aggiornamento 13:59 - Google spiega che "il problema riscontrato in Gmail dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati. Continueremo a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema, ma non pubblicheremo ulteriori aggiornamenti sulla Dashboard dello stato di Google Workspace. Ti garantiamo che l'affidabilità del sistema è una priorità di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema".