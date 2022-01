Google Drive ti avvertirà di file potenzialmente pericolosi: arriva avviso dedicato

Google sta lavorando molto sui suoi servizi implementando funzionalità più o meno importanti, utili a rendere l’esperienza d’uso migliore a tutti gli utenti. Dopo la traduzione in tempo reale introdotta su Google Meet, il colosso di Mountain View lancia su Google Drive un avviso dedicato a file potenzialmente pericolosi.

Come ripreso da Android Police e come potete vedere in calce alla notizia grazie allo screenshot, l’avviso su browser da computer apparirà sulla parte superiore della schermata: in esso ci sarà scritto “questo file sembra sospetto, potrebbe essere usato per rubare le tue informazioni personali”, con un avviso “Leggi di più” a destra, vicino alla croce per chiudere l’alert.

Questo tipo di avviso funzionerà su qualsiasi file in Google Drive, da immagini a documenti: nel caso in cui per Big G si tratti di un file sospetto, allora apparirà l’avviso giallo per consigliare particolare attenzione all’utente. Si tratta di qualcosa che altri utenti avranno certamente notato su Google Docs o anche su Microsoft Word, per esempio. Non è una novità estremamente rilevante, ma resta pur sempre un accorgimento che con il tempo si rivelerà utile.

Allo stato attuale risulta ancora in fase di implementazione, perciò potrebbe essere necessario attendere qualche settimana prima di vederlo arrivare su tutti gli account anche in Italia.

Nel mentre, Google sta lavorando sul nuovo visore AR Project Iris.