Google Drive: gli utenti lamentano la cancellazione di file e cartelle. Google indaga

Google sta indagando su alcune segnalazioni giunte nelle ultime ore dagli utenti Google Drive, secondo cui i loro file sarebbero inaspettatamente scomparsi dalle directory. In un thread pubblicato sul forum di supporto l’azienda ha riconosciuto il problema e sottolinea che ad essere impattato sarebbe un sottoinsieme limitato di utenti.

Nel bollettino viene specificato che il problema starebbe interessando principalmente gli utenti che si affidano all’app desktop, dalla versione 84.0.0.0 alla 84.0.4.0.

Nelle segnalazioni emerse in rete, uno degli utenti afferma di aver perso tutti i propri dati memorizzati su Google Drive da maggio. La scoperta sarebbe avvenuta la scorsa settimana, quando ha provveduto a segnalare il tutto alla community di supporto di Google. Il customer care l’ha guidato attraverso una procedura di recupero dei dati, che comprende anche il tentativo di eseguire il backup e ripristinare la cartella DriveFS, ma senza alcun risultato in quanto non è riuscito a recuperarli.

Nel thread attualmente sono presenti le segnalazioni di 192 utenti. Un membro del team Google di nome Saitej ha esortato gli utenti a non fare click su “Disconnetti account” in Google Drive e li ha messi in guardia dall’eliminazione o lo spostamento della cartella dei dati che si trova in %PROFILOUTENTE%AppDataLocalGoogleDriveFS in Windows e ~/Library/Application Support/Google/DriveFS su macOS.

Inoltre, viene anche consigliato di effettuare una copia di backup del contenuto della cartella altrove.