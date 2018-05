Google Duo ora vi permette di condividere lo schermo del vostro smartphone

Google Duo, il sevizio di messaggistica sviluppato dal colosso di Mountain View, ha ricevuto di recente una nuova, interessante feature: ora tramite l'app potrete non solo effettuare chiamate e videochiamate, ma anche condividere lo schermo del vostro smartphone con un altro utente durante una normale chiamata.

Una funzionalità perfetta per chi incappa in qualche problema che non riesce a risolvere, e necessita dell'intervento di un amico o di un parente "smanettone".

Per usufruire di questa nuova feature non dovrete far altro che toccare il vostro schermo durante una chiamata: oltre al solito pulsante per gestire lo switch tra le due fotocamere, comparirà ora l'opzione per lo screensharing. Una volta selezionata, il vostro telefono vi avviserà che da questo momento in poi l'app condividerà con l'altro utente tutto ciò che viene visualizzato sul vostro schermo.

Se darete l'ok, comparirà sul vostro smartphone un piccolo riquadro per vedere in tempo reale cosa è in grado di visualizzare l'altra persona, assieme ad una coppia di pulsanti rossi che vi permetteranno in di mettere in pausa o sospendere del tutto lo streaming in qualsiasi momento.

Questa nuova funzione soffre però di qualche fastidioso bug: alcuni utenti lamentano la visione di una schermata completamente grigia, altri invece di una immagine statica della home del telefono altrui. Due spiacevoli inconvenienti che probabilmente verranno risolti con il prossimo aggiornamento dell'app, non ancora annunciato da Google.