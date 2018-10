Google Duplex in arrivo il prossimo mese. Ma sarà esclusiva del Pixel 3

Nel corso della Google I/O di inizio maggio, il prodotto che ha stregato il pubblico è stato senza dubbio Google Duplex, l'assistente personale integrato in Assistant che è stato visto all'opera mentre prenotava un tavolo al ristorante ed un taglio di capelli.

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, Duplex ha scatenato non poche polemiche, in particolare da coloro i quali si sono sempre mostrati dubbiosi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in vari ambiti. A stupire però è stata principalmente la voce incredibilmente naturale ed umana, al punto che l'interlocutore non si era minimamente reso conto di parlare con un'applicazione.

Nel corso del keynote di ieri pomeriggio dedicato al Google Pixel 3, la compagnia di Mountain View ha reso noto che Duplex è in arrivo tra le mani degli utenti.

L'applicazione sarà disponibile in esclusiva per Pixel 3 e Pixel 3 XL a partire dal prossimo mese, e rispetto alla versione preliminare integrerà una nuova funzione battezzata Call Screen che, lavorando insieme a Duplex, sarà in grado di rispondere e rifiutare le chiamate per scopi commerciali arrivate da parte dei call center.

Sarà disponibile anche una trascrizione delle conversazioni tra l'Assistente ed il mittente indesiderato.

Google ha reso noto che sarà esteso ai dispositivi Pixel più datati entro la fine del mese.