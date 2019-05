Google Duplex via web faciliterà le prenotazioni di ristoranti e l'acquisto di beni

Ad un anno dalla presentazione ufficiale di Google Duplex, e dell'ormai storico video in cui si vedeva l'IA alle prese con la prenotazione di un ristorante, l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ha annunciato un'altra importante novità da questo fronte.

Si chiama "Google Duplex via web" e, di fatto, è una versione testuale del sistema che abbiamo avuto modo di vedere lo scorso anno.

Questo nuovo sistema, di cui saranno disponibili nuovi dettagli nel corso dell'anno, faciliterà le prenotazioni.

Di fatto, rispetto ad oggi, non saranno più necessari molti passaggi per prenotare un hotel, ristorante o noleggiare un'automobile. Il tutto rientra nella strategia delineata dal CEO nel discorso d'apertura della tre giorni di eventi, attraverso cui Google mira a facilitare in maniera sostanziale la vita degli utenti.

Google Duplex via web cancellerà tutti i tap: basta effettuare una ricerca e Google Assistant navigherà all'interno del sito fornendoci una schermata dedicata in cui non dovremo fare altro che indicare i vari dati (date, persone, città e simili) e confermare la prenotazione.

La funzione è ancora in fase di sviluppo, ecco perchè ancora non è stato annunciato in via ufficiale. La demo comunque promette davvero bene, ma chiaramente bisognerà vederla all'opera in situazioni di vita reale. Resta anche da capire se Duplex via web sia destinato anche all'Italia o meno.