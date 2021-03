Google Earth: fra le funzioni sperimentali anche una vera macchina del tempo

Dopo aver raccolto i primi dati sull'ottima diffusione di Android 11, torniamo a parlare di Google per segnalarvi una interessante feature sperimentale della sua app Google Earth per Android.

Sebbene molti di noi si siano più volte lasciati affascinare dal mondo in miniatura offerto da Google, la sua fruizione su sistemi desktop, Google Earth Pro, regala senza dubbio un'esperienza più completa rispetto alla controparte per sistemi operativi mobile.

Una fra le tante funzioni perse, ma a quanto pare solo ben nascosta all'interno dei sottomenu sperimentali, è quella che ci permette di effettuare dei veri e propri salti temporali, grazie all'ausilio di archivi storici e fotografie satellitari accumulate nel tempo, che ci permettono di ricostruire in tempo reale i luoghi che stiamo visitando virtualmente.

Come già specificato, la funzione è disponibile esclusivamente in via sperimentale ma solo tramite una procedura messa a punto da un utente su Reddit che permette di sbloccare alcune voci su device con permessi di root.

Nel video postato su YouTube dall'utente, possiamo vedere la procedura di attivazione della macchina del tempo di Google in un viaggio nella San Francisco degli anni '30 e '40. Attualmente però non sappiamo quale sia la reale copertura dell'applicazione a livello globale e se fra le intenzioni di Google vi sia quella di implementarla fra le funzioni di base dell'app.